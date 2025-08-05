الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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أخبار مصر

استمرار حالة الطوارئ في السكة الحديد لنقل القضاة والمشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ

قطار
قطار

لليوم الثاني على التوالي أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حالة الطوارئ لنقل القضاة والمشرفين على الانتخابات  بالتنسيق مع  شرطة النقل لـ تأمين انتقال القضاة والمشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتكاملة التي تبذلها أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لتنفيذ انتخابات مجلس الشيوخ، حيث شاركت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تسهيل عملية انتقال السادة القضاة المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية بعدد من محافظات الجمهورية.

وقامت الهيئة بإضافة عدد من العربات على بعض القطارات وتشغيل عدد من قطارات النوم على خط الوجه القبلي لذات الشأن وذلك بتخصيص قطارى النوم رقم (1070) صعيد مصر / أسوان، ورقم (1072) صعيد مصر / الأقصر لنقل أعضاء الهيئات القضائية المكلفين بالإشراف علي الانتخابات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتسخير إمكانات الهيئة لدعم تنفيذ الاستحقاق الدستوري بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومراعاة تقديم خدمة نقل مميزة وذات كفاءة عالية لتأمين وصول القضاة إلى مقار لجانهم الانتخابية في التوقيتات المقررة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استعدادها الكامل لمواصلة هذا الدور انطلاقا من مسئوليتها الوطنية والتعاون مع كافة اجهزة الدولة لإنجاح العمليات الانتخابية واستحقاقاتها المستقبلية، التي تمثل إحدى ركائز الديمقراطية في الجمهورية الجديدة.

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