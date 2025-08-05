الداخلية السورية تكشف هوية وصور قاتلي الفنانة ديالا الوادي وقرار من وزير العدل السوري

نشرت وزارة الداخلية السورية صور وهوية السوري "ح. م." وزوجته "ج. ب"، المتهمين بقتل الفنانة ديالا صلحي الوادي داخل منزلها في حي المالكي بالعاصمة دمشق، بدافع السرقة، بحسب اعترافاتهما الأولية.

المتهم بقتل الفنانة ديالا صلحي

وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، أن فرع المباحث الجنائية تمكن، وفي أقل من 24 ساعة، من كشف ملابسات الجريمة بعد تلقي البلاغ، حيث توجهت الفرق المختصة إلى موقع الحادث، وعملت على جمع الأدلة، مراجعة كاميرات المراقبة، ومقاطعة المعلومات.

وأوضح أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المجني عليها كانت تستعين بعاملة تنظيف، اعترفت لاحقًا بتورطها في الجريمة بالتنسيق مع شخص آخر، بهدف السطو والسرقة. وتم إلقاء القبض على المتورطين من قبل فرع البحث الجنائي، وتجري استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهما إلى القضاء المختص.

المتهمة بقتل الفنانة ديالا صلحي

ومن جانبه تفاعل وزير العدل السوري مظهر الويس، مع جريمة قتل الفنانة خنقًا بمنزلها في ديالا صلحي الوادي داخل منزلها في حي المالكي بالعاصمة دمشق.

وأكد أن "الجريمة النكراء، التي راحت ضحيتها المغدورة، هزت ضمير المجتمع بأسره"، على حد تعبيره.

وشدد الوزير الويس، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، على أن "وزارة العدل تتابع بكل جدية وحزم الإجراءات القضائية المتخذة ضد المتورطين في الجريمة"، مؤكدًا أن القبض عليهم "تم بإشراف مباشر من المحامي العام الأول بدمشق".

ووجّه الويس "كل الأجهزة القضائية المختصة إلى الإسراع في إنجاز إجراءات التحقيق والمحاكمة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتطبيق أقصى درجات العقاب الرادع وفقًا للقانون، بحيث يكون عبرةً لكل من تسوِّل له نفسه المساس بحرمة الأرواح البريئة".

من جهتها، نعت نقابة الفنانين السوريين في دمشق الفنانة ديالا الوادي، مشيرة إلى أنها قُتلت إثر سطو مسلح داخل منزلها.

وحملت الفنانة الراحلة الجنسية البريطانية، وهي ابنة الموسيقار العراقي الراحل صلحي الوادي، مؤسس المعهد العالي للموسيقى والفرقة الوطنية السيمفونية السورية. كانت والدتها الراحلة "سينثيا" من أبرز مدرسات المعهد.

وتخرجت ديالا من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1986، وشاركت في عدة أعمال مسرحية وتلفزيونية، وامتازت بحضورها الفني الرصين وقلّة ظهورها الإعلامي، وأقامت في سوريا منذ سنوات.

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