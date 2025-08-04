رئيس إسكان النواب عن تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم: شجاعة تحسب للرئيس

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم يُعد خطوة جريئة لحل إحدى أكثر القضايا الشائكة التي تجنبت الحكومات السابقة فتحها، مشيدًا بدور الرئيس والحكومة والبرلمان في صياغة قانون يوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين من محدودي الدخل.

شجاعة السيسي بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

وأردف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"يحسب للحكومة والبرلمان وقبلنا الرئيس السيسي التصدى لمشكلة شائكة الكل كان بيقفل الملف ويتركه، وبالتالي هذه شجاعة تحسب للرئيس القوي الذي يصنع دولة وجمهورية جديدة بها دولة قوية ورئيس قوي وحكومة تتصدى للملفات والقضايا الشائكة".

توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم

وأوضح: أن المادة الثامنة من القانون وضعت آلية لضمان توفير الدولة سكنًا بديلًا مناسبًا للمستحقين بأسعار تتناسب مع دخولهم، مشيرًا إلى أن القيمة الإيجارية ستكون نسبة من الدخل، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول. وكشف عن تدشين منصة إلكترونية لمستأجري الإيجار القديم لتيسير الإجراءات.

وأكد أن قانون الإيجار القديم بعد التعديلات يحقق العدالة ويحافظ على الملكية، وله مردود إيجابي على صيانة المساكن، حيث سيتحمل كل مالك مسؤولية العقار الذي يمتلكه، بينما يحصل كل مستأجر مستحق على سكن بديل قريب من موقعه القديم.

كما شدد على أن الحكومة تعمل على تدبير مساكن في وقت قياسي وفق خريطة متكاملة، بحيث يحصل من يعيش في مستوى متوسط على مسكن متوسط، ومن يعيش في مستوى مميز أو اقتصادي يحصل على ما يناسبه.

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