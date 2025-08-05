أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، انخفاض كبير في 11 صنفا لأول مرة وارتفاع الفص 10 جنيهات

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، تباينًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الفاكهة والخضراوات، إذ ارتفع سعر المانجو الفص مقابل انخفاص أسعار 11 صنفًا، واستقرار 6 أصناف آخرين.

يشار إلى أن عدد أصناف المانجو المطروحة في سوق الجملة يصل إلى 18 صنفًا.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة، كيت، وكنت؛ في السطور الآتية:

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

تراوحت أسعار المانجو عويس بين 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق. تراوحت أسعار المانجو هندي من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كيلو المانجو اليوم في سوق العبور للجملة

تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 25 إلى 35 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق. تراوح سعر المانجو زبدية بين 27 و33 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو في سوق العبور للجملة

تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و40 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور اليوم

وعن باقي أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، فجاءت كالآتي:

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 80 و120 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعرها السابق. تراوح سعر مانجو دبشة بين 15 و25 جنيهًا. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 27 و33 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

تراوح سعر المانجو جولك بين 27 و33 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق. تراوحت أسعار كيلو المانجو السكري بين 20 و40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 15 و25 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار كيلو المانجو في سوق العبور للجملة

تراوح سعر المانجو سنارة بين 15 و25 جنيهًا. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 27 و33 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر مانجو تومي بين 27 و33 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر مانجو كنت بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق. تراوح سعر مانجو كيت بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 30 و40 جنيهًا.

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