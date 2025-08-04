غرفة عمليات الصحفيين: لم نتلق أي شكاوى بشأن التغطية خلال اليوم الأول لانتخابات الشيوخ

أعلنت غرفة عمليات نقابة الصحفيين لمتابعة التغطية الصحفية لانتخابات مجلس الشيوخ، أنها لم تتلق أي شكاوى تتعلق بعرقلة مهام الزملاء الصحفيين خلال تغطيتهم لسير عملية الاقتراع في اليوم الأول من الانتخابات، سواء داخل اللجان أو خارجها.

غرفة عمليات نقابة الصحفيين

وأكدت النقابة أن غرفة العمليات، تعمل على مدار الساعة منذ صباح اليوم 4 أغسطس، بالتزامن مع انطلاق التصويت في الداخل، وحتى الانتهاء من عمليات فرز الأصوات، بهدف متابعة وتسهيل أداء الزملاء لمهامهم الميدانية ورصد أي معوقات قد تواجههم.

وتستقبل الغرفة اتصالات الزملاء المكلفين بالتغطية على رقمي: (01005741555) و(01099744659).

تغطية مهنية لانتخابات مجلس الشيوخ

وأهابت النقابة بالزملاء الصحفيين تغطية العملية الانتخابية بمهنية وحيادية، والالتزام بالمعايير المهنية في تناول الأخبار، مع تجنب الانحياز لأي من المرشحين. كما دعت الجهات التنفيذية إلى تسهيل عمل الصحفيين داخل مقار اللجان الانتخابية وفي محيطها، بما يضمن أداء مهامهم بحرية وفاعلية.

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