الصحفيين: غرفة عمليات لانتخابات الشيوخ.. ونهيب بالجهات الرسمية تسهيل عمل الزملاء

أعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات بحضور أربعة من الزملاء أعضاء مجلس النقابة يوميًا لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ ، وتلقي أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.

متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

وتعمل الغرفة على مدار الساعة بداية من 4 أغسطس الجاري، الذي سيشهد بدء التصويت الانتخابي في الداخل، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات.

غرفة نقابة الصحفيين لتلقي اتصالات الزملاء المكلفين بتغطية انتخابات الشيوخ

وتتلقى الغرفة اتصالات الزملاء على رقمي: (01005741555) - (01099744659).

وأهابت النقابة بالزملاء تغطية عملية التصويت بمهنية وحيادية، وعدم الانحياز خلال التغطية لأي من المرشحين.

كما أهابت بالجهات التنفيذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان، وفي محيطها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.