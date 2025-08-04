غرفة عمليات الوفد تنهي اليوم الأول من متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

أنهت غرفة عمليات حزب الوفد الانتخابية عملها اليوم في الساعة التاسعة مساء مع غلق صناديق الاقتراع في مجلس الشيوخ بعد متابعة سير العملية الانتخابية ومرشحي الوفد قائمة وفردي.

انتخابات مجلس الشيوخ



وأعلن الدكتور ياسر الهضيبي رئيس غرفة الانتخابات المركزية بالوفد ان اليوم الأول من الانتخابات لم يتم رصد اي خروقات تذكر من قبل الغرفة وتلاحظ كثافة المشاركة في الدوائر التي يوجد بها مرشحين الحزب في الفردي والقوائم.



وأكد "الهضيبي" ان اليوم الأول شهد اقبالا كبيرآ من المصريين خاصة المرأة والشباب وكبار السن رغم حرارة الجو مشيرا الي ان الغرفة سوف تستكمل اجمتماعها غدآ لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ.

وانطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه المواطنون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس للتصويت، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

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