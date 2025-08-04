قبل انطلاق الموسم الكروي، الأعلى للإعلام: عقوبات ضد من يقللون من شأن المنافس

أكد أيمن بدرة، المتحدث باسم لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة تسعى لإطلاق موسم كروي يخلو من التعصب، مع ضمان حرية الرأي والتعبير، شريطة عدم نشر معلومات مضللة من شأنها إثارة الجماهير.

الأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن اللجنة عقدت اجتماعات مع مسؤولي قناتي الأهلي والزمالك والنقاد الرياضيين ومقدمي البرامج الرياضية اليوم، للتأكيد على الالتزام بالأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم الإعلاميين الذين يساهمون في نشر الوعي الرياضي والارتقاء بالروح الرياضية.

عقوبات لمن يقللون من شأن المنافس

وأشار إلى أن هناك عقوبات لتصويب مسار بعض من لا يلتزمون بالضوابط، خصوصًا من يثيرون التعصب أو يقللون من شأن المنافس، مؤكدًا أن صناعة الرياضة تستوجب الإعلاء من قيمة المنافس والالتزام بروح الاحترام المتبادل بين الفرق والجماهير.

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