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بالفيديو كونفرانس، وزيرا الرياضة والأوقاف يتابعان انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

وزيرا الشباب والرياضة
وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف يتابعان انتخابات مجلس الشيوخ

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، فعاليات غرفة العمليات المركزية التي شكلتها وزارة الشباب والرياضة لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف يتابعان سير العملية الانتخابية

وبتوجيهات من وزير الشباب والرياضة، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، إلى جانب 27 غرفة عمليات فرعية بجميع المحافظات، برئاسة مديرى المديريات، لمتابعة العملية الانتخابية داخل مراكز الشباب التي تُستخدم كمقار انتخابية.

كما تم الدفع بفرق شبابية من أعضاء برلمان الطلائع، برلمان الشباب، برلمان الشيوخ، اتحاد بشبابها، شباب يدير شباب، والقوي الشبابية، لتيسير دخول الناخبين، ومساعدة كبار السن، واستخراج أرقام اللجان الانتخابية.

شارك في غرفة العمليات اللواء إسماعيل الفار مساعد أول الوزير، اللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم، الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، الأستاذة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والأستاذة راندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن المشاركة السياسية الإيجابية تمثل حجر الزاوية في بناء دولة ديمقراطية قوية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تعكس وعي المواطنين، وأن المشاركة واجب وطني ودستوري يعكس روح الجمهورية الجديدة.

من جانبه، شدد الدكتور أسامة الأزهري على أن الإدلاء بالأصوات في الاستحقاقات الدستورية مسؤولية وطنية، تعكس إرادة المصريين في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أهمية نشر الوعي السياسي لدى الشباب، بما يعزز من حضورهم في المشهد العام.

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