الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: جيل Z في قلب المشهد الانتخابي رغم غياب المرشحين

أكد التقرير الخامس للائتلاف المصري لحقوق الإنسان، أن بعض لجان الاقتراع التى رصدها متابعو الائتلاف اليوم الإثنين، إقبالًا لافتًا من فئة الشباب دون سن الثلاثين، المعروفة إعلاميًا بجيل "Z"، وتصدرها المشهد، رغم عدم وجود مرشحين من نفس الفئة العمرية ضمن قوائم انتخابات مجلس الشيوخ 2025، نظرًا لكون الحد الأدنى للترشح هو 35 عامًا.



وكان للحملات الرقمية المكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستمرار حالة التفاعل السياسي التي بدأت خلال انتخابات الرئاسة عام 2024، إلى جانب التأثير الإيجابي لبرامج المحاكاة والتأهيل القيادي الموجهة للشباب، ووجود مرشحين من جيل "ألفا" الأقرب لفكر وتطلعات جيل "Z" الأثر الكبير في ذلك المشهد

وكانت اللجان التى شهدت إقبالا ملحوظا من الشباب على النحو التالي:

أولًا: محافظة المنيا



• لجنة مدرسة أم الأبطال أبو قرقاص

• لجنة رقم 76، مدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات، مجمع المدارس كفر المنصورة، مركز المنيا، سعة اللجنة 20,679.

• لجنة رقم 78، مدرسة كفر المنصورة الابتدائية الجديدة، مجمع المدارس كفر المنصورة، مركز المنيا، سعة الجنة 14,782.

• لجنة رقم 117، مدرسة القطوشة تعليم اساسى 1 قرية القطوشة، مركز سمالوط.

• لجنة رقم 118، مدرسة العور الابتدائية، قرية القطوشة، مركز سمالوط.

• لجنة رقم 152، مدرسة متولى الشعراوي للتعليم الأساسي بندر مطاى، مركز مطاي

• لجنة رقم 153، مدرسة العروبة الابتدائية ببندر مطاى بندر مطاى مركز مطاي

• لجنة رقم 167، مدرسة هواره للتعليم الأساسي هواره مركز مطاي

• لجنة رقم 168، مدرسة الهماملة للتعليم الأساسي بابجاج الحطب ابجاج الحطب، مركز مطاي

• لجنة رقم 252، مدرسة العقلية تعليم أساسي، قرية العقلية مركز العدوة

• لجنة رقم 253، مدرسة سلاقوس تعليم أساسى قرية سلاقوس مركز العدوة

• لجنة رقم 273، الادارة الصحية بنى مزار وحده معصرة حجاج معصرة حجاج مركز بنى مزار

• لجنة رقم 274، مدرسة دير السنقورية الابتدائية_1 دير السنقورية مركز بنى مزار

• لجنة رقم 20، مدرسة بنى حسن الاشراف الاعدادية بنى حسن الأشراف مركز المنيا

• لجنة رقم 81، مدرسة الحلمية للتعليم الاساسى قرية الحلمية مركز سمالوط

• لجنة رقم 82، مدرسة الشيخ عبد اللاه للتعليم الاساسى الشيخ عبد اللاه مركز سمالوط

ثانيًا: محافظة الإسكندرية

• لجان مدرسة الإقبال مدرسة عطية الزعيرى عرامة منتزه ثان، الإسكندرية

• مدرسة محمد كريم ـ سموحه

• مدرسة الخنساء الاعدادية بنين - سيدي جابر

• لجنة ٦١ مدرسة ابن النفيس منتزه ثان المعمورة البلد الإسكندرية

• مدرسة الشهيد كمال كريم رمل ثان

ثالثًا: محافظة سوهاج

• لجنة رقم ٤٦ مدرسه اولاد شلول، محافظة سوهاج

• لجان مدرسة ام المؤمنين. المدرسة الجديدة. هدى شعراوي، جزيرة شندويل سوهاج

• لجنة رقم ٨٠، مدينة أخميم مدرسة النيل الابتدائية المشتركة

• لجنة ٣٠٧ مدرسة ساحل طهطا الابتدائية، سوهاج

• لجنة بندار الكرمانيه بقرية بندار الكرمانيه التابعة لمركز سوهاج

رابعًا: محافظة أسيوط

• لجنة رقم 7، مدرسة النصر الابتدائيه قرية دير درنكة مركز أسيوط محافظة أسيوط

• لجنه رقم 149، الوحدة المحلية مجلس المدينه ـ لجنه مشتركه رجال ونساء ادفو

• ابو الريش بحري، مدرسة انس الوجود، لجنة مشتركة

خامسًا: محافظة الأقصر

مدرسة عمار بن ياسر، البياضية بمحافظة الأقصر

سادسًا: محافظة الجيزة

اللجان الفرعية رقم ١، مدرسة ابو الهول القومية بمحافظة الجيزة

سابعًا: محافظة بني سويف:

• لجنة رقم 109، مدرسة اطواب تعليم أساسي بنين سعة اللجنة 16272 مركز الوسطى.

سابعًا: محافظة قنا:

• المدرسة البحرية بنقادة

• مدرسة نجع القرية بالأوسط قمولا نجع القرية

• لجنتا 45، 55. المعنا

ثامنًا: محافظة أسوان

• لجنة رقم 179، مدرسة عبد العزيز حسيب إدفو

• لجنة رقم 189 مدرسة إدفو بنين الابتدائيه إدفو

• لجنة رقم 142، مدرسة منصور مشالى إدفو

• لجنة رقم ٧١ الإدارة الزراعية، كوم امبو

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