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ثقافة وفنون

تفاصيل لقاء شيخ الأزهر مع رئيس المركز القومي للترجمة

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

التقى الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب  الدكتورة كرمة سامي رئيسة المركز القومي للترجمة والدكتور خالد عبد اللطيف المشرف العام على مركز الأزهر للترجمة لعرض كل ما أنجزه المركزان من بنود بروتوكول التعاون القائم بينهم، لاسيما فيما يخص تبادل الإصدارات والنشر المشترك.

 لقاء شيخ الأزهر مع رئيسيّ المركز القومي للترجمة ومركز الأزهر للترجمة في المشيخة

كذلك لمتابعة عقد ندوات مشتركة، وإصدار مجلة عن الترجمة والتعاون في مجال الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية والآسيوية والأفريقية، وأيضًا تبادل الرؤى في مجالات التعاون بين الطرفين في تشجيع البحوث والدراسات في مجال الترجمة وتطوير منهجيات تدريس الترجمة وعقد ورش للتدريب.

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