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إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية تختتم دوراتها التدريبية لمنقذي الشواطئ

الإسكندرية تختتم
الإسكندرية تختتم دوراتها التدريبية لمنقذي الشواطئ

اختتمت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف  بالإسكندرية دوراتها التدريبية للمنقذين، والتي أُقيمت بالتنسيق مع القوات البحرية المصرية.

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ياتى ذلك في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة المنقذين وتعزيز منظومة السلامة العامة على الشواطئ، ووضع منظومة الإنقاذ في مقدمة الأولويات، والعمل المستمر على رفع كفاءة المنقذين حفاظًا على حياة رواد الشواطئ وسلامتهم.

شهدت الدورة مشاركة 123 متدربًا، وقد اجتازها بنجاح 93 منقذًا، وتم تقييم الأداء بناءً على دقة تنفيذ التعليمات، وإتقان الحركات الخاصة بالمسكات، والالتزام بالوقت والسرعه، بالإضافة إلى مدى استغلال "الدقائق الذهبية" بعد انتشال الغريق، والتي تُعد حجر الزاوية في نجاح عملية الإنقاذ.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة لتأهيل المنقذين ميدانيًا وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، بما يضمن سلامة المواطنين ورواد الشواطئ خلال موسم الصيف

أكد السياحة والمصايف، أن سلامه رواد الشوطئ  تُمثل أولوية قصوى لمحافظة الإسكندرية، ونهيب بالجميع الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ، والانتباه إلى ألوان الرايات على الشواطئ، لضمان صيف آمن وسعيد للجميع.

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بالاسكندرية الاداره المركزيه للسياحه والمصايف الشواطئ

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