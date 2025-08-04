روبي تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة "ثانيتين "

أعلنت الفنانة روبي عن استعدادها لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “ثانيتين”، وذلك من خلال بوستر الأغنية الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ولم تكشف روبي عن موعد طرح أغنيتها الجديدة، التي تأتي بعد طرحها دويتو مع أحمد سعد يحمل اسم “تاني”، والذي حقق نجاحا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية

أغنية تاني لـ روبي وأحمد سعد

أغنية "تاني" من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبد الواحد، وتعد الأغنية هي الرابعة ضمن أغنيات ألبوم "بيستهبل" لأحمد سعد والذي توزعه شركة ڤيرال ويف.

كلمات أغنية تاني



يا نهار أبيض هي تاني

مش كنا خلصنا ليه جاية تاني؟

طبعا هاتقولي جيالي صدفة

هو انتي فاكراني ياباني

يانهار أبيض هو تاني

جاي يرقص قلبي تاني

خلصت منه أنا في الحقيقه

قام راح طالعلي فالأغاني

تاني انتي تاني

طلعالي دايما هنا وهناك

تاني إنت تاني

غلبت قلبي يا واد بهواك

تاني أنت تاني

لسه الجلالة طبعا وخداك

تاني أيوه تاني

إديني جيت ورقصت معاك.. تاني تاني

كنت فاكرِك فترة عادي

وهتيجي متأخر حياتي

طلعتي مظبوطة بالدقيقة

وكأن بابا كان ساعاتي

كنت فاكرة قلبي هادي

لحد لما جيت قصادي

فضل يدق يا ابن اللذينة

كأن بكرة عيد ميلادي

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