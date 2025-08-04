رابط الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظيفة عامل مسجد بالأوقاف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف.

وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية ويهيب الجهاز بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان، حتى يتمكنوا من دخول الامتحان.

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