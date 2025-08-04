أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، عن إدانتها لزيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إلى مستوطنة "أريئيل" في الضفة الغربية المحتلة.

الخارجية الفلسطينية تدين زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي لمستوطنة بالضفة الغربية

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها: زيارة جونسون تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتصريحات جونسون التي دعا فيها إلى ضم الضفة الغربية تعزز جرائم الاستعمار وتشجع على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.

وأضافت الخارجية الفلسطينية: هذه التصريحات تسيء إلى صورة الولايات المتحدة كوسيط نزيه وتضعف فرص إحياء عملية السلام ونجدد التأكيد على أن الاستعمار بأشكاله كافة باطل وغير شرعي ويشكل عقبة حقيقية أمام تطبيق مبدأ حل الدولتين.



وتابعت: نطالب الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف واضح وملزم تجاه مثل هذه التصرفات التي تمس القانون الدولي وتقود جهود التهدئة.

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