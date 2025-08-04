الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الفلسطينية تدين زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي لمستوطنة بالضفة الغربية

مايك جونسون
مايك جونسون

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، عن إدانتها  لزيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إلى مستوطنة "أريئيل" في الضفة الغربية المحتلة.

 

الخارجية الفلسطينية تدين زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي لمستوطنة بالضفة الغربية 

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها: زيارة جونسون تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتصريحات جونسون التي دعا فيها إلى ضم الضفة الغربية تعزز جرائم الاستعمار وتشجع على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.
وأضافت  الخارجية الفلسطينية: هذه التصريحات تسيء إلى صورة الولايات المتحدة كوسيط نزيه وتضعف فرص إحياء عملية السلام ونجدد التأكيد على أن الاستعمار بأشكاله كافة باطل وغير شرعي ويشكل عقبة حقيقية أمام تطبيق مبدأ حل الدولتين.
 

وتابعت: نطالب الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف واضح وملزم تجاه مثل هذه التصرفات التي تمس القانون الدولي وتقود جهود التهدئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخارجية الفلسطينية الضفة الغربية رئيس مجلس النواب الامريكي

مواد متعلقة

مستوطنون يهاجمون الفلسطينيين في بلدة عقربا شمالي الضفة الغربية

متخصص بالصراع العربى الإسرائيلى: تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية «جريمة حرب»

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

الهيئة الوطنية للانتخابات: وفاة 3 موظفين وسقوط مروحة على قاضية أثناء عملية التصويت

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم

نص تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس، أولى خطوات تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025

بعد تصديق السيسي، تعرف على قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم

إخلاء هذه الوحدات فورا بعد تصديق الرئيس على تعديل قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بصلي كل الفروض والنوافل، هل فيه مانع اتفرج على التليفزيون أو اسمع موسيقى؟.. أمين الفتوي يرد (فيديو)

تفسير حلم تساقط الشعر في المنام وعلاقته بطول العمر وتحسن الأحوال

هل يجوز ترك عمل العقيقة عن الأولاد للقادر؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads