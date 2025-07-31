بعد صفقة راشفورد، برشلونة يستهدف ضم مهاجم جديد من الدوري الإنجليزي

كشف تقرير صحفي إسباني، عن اهتمام برشلونة بتدعيم الخط الهجومي حال رحل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للدوري السعودي.

برشلونة يراقب نيكولاس جاكسون

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يراقب نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي الإنجليزي بعد التعاقد مع ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد.

المهاجم السنغالي البالغ من العمر 24 عامًا، والذي تألق في الموسم الماضي تحت قيادة إنزو ماريسكا، وشارك أيضًا بشكل منتظم مع ماوريسيو بوكيتينو بعد انتقاله من فياريال، بدأ يدرك أن مستقبله بات خارج أسوار "ستامفورد بريدج"، في ظل تكدس الأسماء في خط الهجوم.



وأشار التقرير إلى أن برشلونة يُفكر في إمكانية ضم جاكسون تحسبًا لرحيل روبرت ليفاندوفسكي المحتمل إلى الدوري السعودي، بعد أن أكدت تقارير سابقة اهتمام أندية من روشن بالحصول على خدمات المهاجم المخضرم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.