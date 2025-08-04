بعد سقوط مروحة السقف عليها، تطورات الحالة الصحية لقاضية إحدى لجان المنوفية

كشف المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس لجنة المتابعة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في محافظة المنوفية، تطورات الحالة الصحية للمستشارة داليا أحمد محمد يوسف من النيابة الإدارية، والمشرفة على لجنة رقم 461 بمدرسة على بن أبي طالب في سرس الليان، بعد سقوط مروحة سقف عليها داخل المقر الانتخابي، بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد: "المستشارة إصابتها بسيطة، لأن مروحة السقف لم تقع بكامل حجمها عليها، وتم الاطمئنان عليها حيث تعرضت لكدمة وهي سليمة وتباشر عملها بشكل طبيعي".



وأعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، تطورات سير عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظات الجمهورية عقب استئناف التصويت داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء ساعة الراحة المقررة.

وفيات اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ

ووجه المستشار أحمد بنداري، خالص العزاء لأسر من فقدوا حياتهم خلال اداء العملية الانتخابية بـانتخابات مجلس الشيوخ صباح اليوم وهم:

الأستاذ محمد إسماعيل عبد القادر، مدير مدرسة كفر حمد بأبو كبير في محافظة الشرقية، الذي وافته المنية أثناء أداء عمله ومتابعة سير العملية الانتخابية.

ليلى معوض محمد عويس، ناخبة توفيت إثر إصابتها بأزمة قلبية داخل لجنة مدرسة منة الله الخواتم بمحافظة الفيوم، حيث فارقت الحياة بعد نقلها إلى المستشفى.

صابر عبد الرحمن، موظف بمحكمة مركز الزقازيق وأمين لجنة بمدرسة الحاجة نبوية بديرب نجم في الشرقية، والذى توفى أيضا نتيجة أزمة قلبية.

كما أشار إلى إصابة المستشارة داليا أحمد محمد يوسف من النيابة الإدارية والمشرفة على لجنة رقم 461 بمدرسة على بن أبي طالب في سرس الليان، إثر سقوط مروحة سقف داخل المقر الانتخابي، لافتًا إلى أنها أصرت على استكمال عملها بعد تلقي الإسعافات والفحوص الطبية خلال فترة الراحة.

انطلاق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وانطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه المواطنون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس للتصويت، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا وتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.



وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم.

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