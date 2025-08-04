بهاء أبو شقة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

أدلى المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد السابق، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بدائرته الانتخابية بلجنة - الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه بالدقي، مؤكدًا أن ما يحدث اليوم ليس استحقاقا انتخابيا فقط ، إنما هو رسالة إلي العالم بأن مصر صامدة مستقرة، لديها مؤسساتها الوطنية تؤدي دورها، وأن إرادة المصريين أثبتت بأنها الصخرة التي ستتحطم عليها جميع التحديات.

انتخابات مجلس الشيوخ

وأضاف وكيل مجلس الشيوخ في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته إن عزيمة المصريين ووعيهم، أكدوا بأن الطريق ممهد لتنفيذ وتأسيس المشروع الوطني للرئيس السيسي، في بناء دولة قوية عصرية حديثة ديمقراطية يمارس فيها الشعب حقه بكل حرية وشفافية.

وأضاف أبوشقة إن الانتخابات البرلمانية في هذ التوقيت الصعب الذي يمر به العالم من أحداث هي عبور جديد نحو بناء دولة قوية، وأكدت بعد نظر القيادة السياسية، وبأن القارب سيسر بقائد وطني شجاع وسيصل إلي بر الامان.

ولفت أبو شقة إلى أن المصريين بخروجهم في هذه الانتخابات اكدوا أنهم جاهزون أن يحافظوا علي الكيان المصري والدولة المصرية وتحيا مصر شعبا أبيا وقائدا شجاعا وجيشا باسلا وشرطة وطنية.

وقال أبو شقة لـ "فيتو" إن انتخابات مجلس الشيوخ والنواب استحقاق دستوري بأن النظام السياسي يقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، وواجب على كل مواطن أن يشارك فى هذه المسيرة.

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