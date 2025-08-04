الإثنين 04 أغسطس 2025
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أخبار مصر

القوات المسلحة تنظم دورة دولية متخصصة في حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

نظمت القوات المسلحة  من خلال جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية التابع لهيئة الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) فعاليات الدورة الدولية فى حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام والقانون الدولي للهجرة بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة المؤهلين للمشاركة في المهام الأممية المختلفة وعدد من ضباط الدول الشقيقة والصديقة.

جاء ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على دعم الأمن الإقليمي والدولي وتعزيز قدراتها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم عمليات الأمم المتحدة للسلام خاصة في مجال التأهيل والتدريب.

قواعد وقوانين حقوق المدنيين
 

وتضمنت فعاليات الدورة عددًا من المحاضرات وورش العمل والجلسات النقاشية التى قدمها خبراء متخصصون من المنظمة الدولية للهجرة، تناولت قواعد وقوانين حقوق المدنيين خاصة فى أوقات الأزمات الدولية التى تمثل تهديدًا كبيرًا على حياة الشعوب، كذلك مناقشة مبادئ القانون الدولي للهجرة ودور الجيوش فى حماية الفئات الأشد ضعفًا كالأطفال والنساء خلال الأزمات والصراعات.


وأكد ممثلو المنظمة الدولية للهجرة أن تنظيم هذه الدورة يأتي فى إطار إلتزام مصر الراسخ بدعم جهود الأمم المتحدة، وتعزيز مساهماتها فى عمليات حفظ السلام، والعمل على تطوير قدرات عناصر القوات المسلحة المشاركين فى البعثات الأممية وفقًا للمعايير الدولية.

ملفات الهجرة غير النظامية وإدارة الحدود وحفظ السلم


ويشهد التعاون بين جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية والمنظمة الدولية للهجرة تطورًا كبيرًا فى مجال التأهيل والتدريب للتعامل مع ملفات الهجرة غير النظامية وإدارة الحدود وحفظ السلم والأمن الدوليين وفقًا لأحدث المعايير المتبعة دوليًا وذلك فى ظل الشراكة الإستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية ومختلف المنظمات الدولية.

 

حضر الفعاليات عدد من ممثلي جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية وخبراء في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين من منظمة الهجرة الدولية والاتحاد الأوروبي.

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