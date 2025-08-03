الأحد 03 أغسطس 2025
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وزير الدفاع يلتقي عددًا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وكلية الضباط الاحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين

وزير الدفاع يلتقى
وزير الدفاع يلتقى عددًا من مقاتلى الجيش الثاني
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التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى وكلية الضباط الاحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين والذى يأتى فى إطار اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع رجال القوات المسلحة وإطلاعهم على أحدث المستجدات لكافة القضايا والموضوعات المرتبطة بالأمن القومى المصرى، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى

وبدأ اللقاء بكلمة اللواء محمد يوسف عساف قائد الجيش الثانى الميدانى أشار خلالها إلى حرص رجال الجيش الثانى الميدانى على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية أراضيه  .

 

أعقبها عرض تقديمى لعدد من قادة القوات المسلحة تناول التحليل الإستراتيجى لمختلف الأحداث الجارية على الصعيدين الإقليمى والدولى وما يتطلبه ذلك من وضع أطر ومفاهيم صحيحة لإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

 

الاهتمام بالفرد المقاتل وتطوير أدائه القتالى

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور.

وأشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على الاهتمام بالفرد المقاتل وتطوير أدائه القتالى بما يمكنه من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليه بكفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف، وطالب القائد العام للقوات المسلحة المقاتلين أن يكونوا قدوة فى الانضباط الذاتى والوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره مهما كلفهم ذلك من تضحيات، كما شاركهم تناول وجبة الغداء مثنيًا على الروح المعنوية العالية للمقاتلين وحرصهم على بذل الغالى والنفيس لحماية الوطن وصون مقدراته.

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