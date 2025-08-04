الإثنين 04 أغسطس 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة 62 متهما في خلية التجمع

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر تأجيل محاكمة 62 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ خلية التجمع إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل.

 

قضية خلية التجمع

 وجاء في أمر الإحالة، أنه انضم المتهمون جميعًا إلى  جماعة إرهابية، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.

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خلية التجمع قضية خلية التجمع جماعة إرهابية

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