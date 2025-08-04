الإثنين 04 أغسطس 2025
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سياسة

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

رئيس الهيئة الوطنية
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، فيتو

أدلي عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة  اليوم الإثنين، بصوته الانتخابي في انتخابات الشيوخ أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية للغات.

رئيس الوطنية للصحافة 

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بأجواء الاستقرار التي تسود العملية الانتخابية في كافة اللجان الانتخابية متجسدة بشكل واضح منذ الساعات الأولي لعملية التصويت، والتي تعد بمثابة انعكاس لحرص الدولة على إرساء قواعد الاستقرار والديمقراطية والنهوض بالحياة السياسية، ممثلة في وجود غرفة برلمانية ثانية إلى جانب مجلس النواب، والذي من شأنه إثراء الحياة النيابية.

 

غرفة عمليات الوطنية للصحافة 

وأكد الشوربجي أن غرفة المتابعة التي تم تشكيلها بالهيئة الوطنية للصحافة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التغطية الصحفية للعملية الانتخابية وإجراءات التصويت، وتسهيل متابعة الصحفيين للانتخابات وتذليل أية عقبات قد تواجههم.

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عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

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