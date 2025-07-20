رئيس حزب الوفد: ما يحدث في سوريا والعراق بسبب اختفاء فكرة المواطنة

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد خلال كلمته بالمؤتمر السنوي للجنة النوعية للمواطنة بالحزب أن ما يحدث في سوريا وما يحدث في العراق وما يحدث في اليمن وما يحدث في ليبيا، لو كانت هناك فكرة المواطنة لديهم ولكل شعب واحد لم يفتح باب للانقسام والاقتسام والتحطم، فالمواطنة هي صمام الأمان لنا جميعًا، كلنا إخوة، كلنا يجمعنا وطن واحد تحت فكرة المواطنة.

المؤتمر السنوى لمواطنة الوفد

وأشار يمامة بأنه منذ توليه رئاسة حزب الوفد خصص صفحة في جريدة الوفد للكنيسة من أجل إعلاء المواطنة في الحزب، فجميعنا وطن واحد والوطن للجميع والدين لله سبحانه وتعالى.

وقال رئيس حزب الوفد: كلنا شركاء في هذا الوطن وعندما نحتفل بالمواطنة نحتفل بوحدتنا ونحن حريصون عليها، فالمواطنة صمام الأمان لنا جميعًا من الأفكار الإرهابية والدعاوى المخربة، وما شهدناه من خراب عقب ثورة 25 يناير ودخول عناصر سياسية للفرقة حتى الآن هي غياب فكرة المواطنة، ولو فكرة المواطنة حاضرة ما كنا تعرضنا لكثير من المشاكل والانفجارات ونحن محتاجين دائمًا أن نحتفى بالمواطنة.

وأشار عبد السند يمامة خلال كلمته بالمؤتمر السنوي للجنة النوعية للمواطنة، لدينا في الحزب 30 لجنة نوعية مختلفة ولجنة المواطنة من أنشط اللجان الثلاثين بسبب القائمين على اللجنة كما أن المواطنة في لمحة تاريخية وسياسية فنص عليها الدستور في مادته الأولى أن نظامها الديمقراطي المدني يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.

وأوضح الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأن المواطنة لا تمنع التمييز الإيجابي لبعض الفئات التي تحتاج لدعم من المجتمع والدولة مثل النساء وذوي الهمم زي والعاملين في خارج وهذا متواجد في العالم كله وهذا لا يمس المبدأ في حد ذاته أن الكل متساويين في الحقوق وفي الواجبات، كما أن مبدأ المواطنة مظهر حضاري، فهو الاعتراف بالحقوق والحريات.

وأشار رئيس الوفد بأن فكرة الحقوق والحريات الحقيقة هي حديثة نسبيًا وتعود للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 15 ديسمبر سنة 1948 عندما أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن للأسف الشديد في كثير من الدول ما زال هناك تمييز عنصري، ونحن في مصر ليست لدينا مشاكل في المواطنة فنحن شعب واحد في صمام الأمان ضد الإرهاب فالمواطنة هي صمام الأمان ضد الدعاوى المتطرفة سواء كانت من أفكار سياسية أو دينية تدعي أنها تنتمي إلى الإسلام أو المسيحية أو غيرها.

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