بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الإيجار القديم.. رئيس لجنة الإسكان: قرارات وزارية لتشكيل لجان الحصر وتسليم وحدات بديلة.. وتطبيق زيادة الأجرة الشهرية بدءا من الغد

قال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن تصديق رئيس الجمهورية علي مشروع قانون الإيجار القديم، خطوة جيدة، تنهي حالة الجدل حول مصير التعديلات التي تم إقرارها.

وأضاف الفيومى، في تصريح خاص لـ فيتو، أن تصديق الرئيس على القانون ونشره بالجريدة الرسمية، يترتب عليه عدد من الخطوات خلال الأيام المقبلة، منها صدور قرارات وزارية من رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل المادتين ٣ و٨ من مشروع القانون.

وتابع الفيومى، أن المادة ٣ هي المتعلقة بتشكيل لجان الحصر والتقييم والتي تتولى تقسيم المناطق إلي ثلاث مستويات وهي متميزة ومتوسطة واقتصادية، وبناء على ذلك التقسيم سيتم تحديد قيمة الأجرة الشهرية.

وأضاف، أما المادة ٨ التي تحتاج قرارات تنفيذية هي المتعلقة بأحقية المستأجرين في تخصيص وحدة سكنية بديلة.

وتابع، أن بموجب صدور القانون، تكون القيمة الإيجارية الشهرية لجميع الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم هى ٢٥٠ جنيه، وذلك بشكل مؤقت حتى موعد انتهاء لجان الحصر والتقييم من عملها في تقسيم المناطق.

وأشار إلى أن بعد انتهاء اللجان من عملها وتحديد مستويات المناطق، سيتم تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة وفقا لما نص عليه القانون بشأن مستوى المنطقة، وذلك لمدة سبعة سنوات حد أقصى، مع زيادة سنوية ١٥ في المائة.

وحول الوحدات غير السكنية، أوضح أن بدءا من الغد سيتم رفع قيمتها الإيجارية الشهرية خمسة أمثال القيمة الحالية، وذلك لمدة خمس سنوات، مع زيادة سنوية ١٥ في المائة.

تشكيل لجان الحصر والتقييم

وتنص المادة (۳) علي:

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

4 - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة.

تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية

وتنص المادة (۸) علي:

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

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