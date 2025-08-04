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اقتصاد

Google تطلق خاصية جديدة لإنشاء قصص الأطفال باللغة العربية بواسطة Gemini

الخاصية الجديدة،
الخاصية الجديدة، فيتو

 تطلق Google اليوم خاصية جديدة باسم Storybook لكل مستخدمي المساعد الذكي Gemini في كافّة الدول العربيّة، حيث  تعمل هذه الخاصية على تحويل الأفكار المعقدّة أو حتّى المبادئ المجتمعية الهامة إلى قصّة من عشر صفحات مليئة بالرسومات الغنية.

خاصية جوجل الجديدة 

أوضحت جوجل أن هذه الخاصية متاحة حاليًا على موقع الأداة، وقريبًا على تطبيق الموبايل، حيث يمكن الوصول إلى الميّزة تحت قائمة خيارات Gems والضغط على ميزة Storybook، ثم كتابة الطلب مثل (أنشئ قصة عن…) في شريط الطلبات. 

يمكن توليد قصص باللغة العربية وغيرها من اللغات، وإمكانية تحميل القصة بتنسيق PDF ومشاركتها مع الآخرين، أو طباعته أيضًا. كما يمكن استخدام نمط صوري محدد مثل فنّ البكسل، أو القصص المصورة، أو غيرها.

خاصية Storybook مزوّدة بتقنيّات الذكاء الاصطناعي التوليدي من Gemini والقادرة على تحويل الطلب النصّي إلى قصّة متكاملة مع صور ونص كتابي، وتوفّر السرد الصوتي. فيمكن للشخص أن يستمع للقصّة المرويّة باللغة المختارة والمكتوبة بالنصّ المولّد. 

كما يمكن تغيير أسماء الشخصيات في القصة لتناسب العائلة، سواء بتغيير الاسم أو تفاصيل المشاهد، أو تحميل صور لشخصيات معيّنة، أو حتى رسومات للطفل القارئ، لتكون ضمن القصة.

تبسيط المفاهيم الصعبة 

أوضحت Google أنه تمّ تصميم هذه الخاصية للأهالي، والأساتذة لتعليم الأطفال على المبادئ والسلوكيات الأسرية والمجتمعية، وإيصالها بطريقة محبّبة للأطفال بسنّ معين، وبمختلف اللغات التي تصل إلى 45+ لغة من حول العالم. كما يمكن الاستفادة من هذه الميزة لتبسيط مفاهيم علميّة صعبة، وذلك عبر لغة سهلة وبسيطة، وصور تناسب الفئة المستهدفة من القرّاء. 

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