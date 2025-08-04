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غرامات مالية ضخمة لمستأجرى الشواطئ في الاسكندرية بسبب التجاوز مع المصطافين

غرامات مالية لمستاجرى
غرامات مالية لمستاجرى الشواطئ في الاسكندرية، فيتو

وقعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم الإثنين، غرامات مالية قدرها 250 ألف جنيه، على كل من مستأجري شاطئ البوريفاج والسلام، وذلك بسبب تجاوز العاملين بالشاطئ مع المصطافين.

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وأكدت السياحة والمصايف فى بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار الحرص الدائم على توفير بيئة آمنة، وردًا على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سلوك غير لائق من بعض العاملين بشاطئي البوريفاج والسلام الخدمة تجاه المواطنين.

التحقيق في الشكاوى التي تم رصدها على وسائل التواصل الاجتماعي

وكشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن أنها حققت في الشكاوى التي تم رصدها على وسائل التواصل الاجتماعي، واستدعت مستأجري الشاطئين للتحقيق معهم فيما تم رصده.

وأكدت أنه بناء على التحقيق كانت إجراءات الإدارة توقيع غرامة مالية على مستأجر شاطئ البوريفاج بقيمة 250 ألف جنيه، وكذلك مستأجر شاطئ السلام بقيمة 250 ألف جنيه، وذلك لمخالفة التعليمات والتقصير في ضبط سلوك العمال.

كما تم التشديد على جميع المستأجرين بضرورة إحكام الرقابة على العاملين والتعامل باحترام كامل مع الرواد.

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الاداره المركزيه للسياحه والمصايف بالإسكندرية شاطئ البوريفاج مستأجر شاطئ البوريفاج مستأجر شاطئ السلام

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