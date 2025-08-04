وزير الإسكان يلتقي وفدا من الجالية المصرية في الولايات المتحدة

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من ممثلي الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد شباب المصريين بالخارج، لاستعراض جهود وزارة الإسكان في تلبية احتياجات المصريين بالخارج، وكذا للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم بشأن ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بممثلي المصريين بالخارج، معربًا عن سعادته لمشاركته في النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، ومؤكدا حرصه على تقديم كل الدعم لتلبية احتياجات المصريين في الخارج من خلال المبادرات التي تطرحها وزارة الإسكان وتكون مخصصة لهم.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تدعم المصريين بالخارج من خلال عدد من المبادرات وهي برنامج "بيت الوطن" لتوفير أراض ووحدات سكنية لهم في المدن الجديدة، حيث يتيح المشروع للمصريين بالخارج فرصة للاستثمار في بلدهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم، من خلال توفير فرص سكنية لهم ولأبنائهم وأحفادهم.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المبادرة الثانية التي تنفذها الوزارة للمصريين بالخارج هي مبادرة "بيتك في مصر" والتي تم إطلاقها خلال مؤتمر المصريين بالخارج، النسخة الماضية، متضمنة أكبر وأقوى تنوع سكنى مميز، حيث شملت طرح نحو ٥٠٥٥ وحدة سكنية، لافتًا إلى أن المبادرة تضمنت عروضا حصرية ومميزة للمصريين المقيمين بالخارج، يأتي على رأسها خصومات تتراوح بين 3 إلى 10% عن سعر الوحدات المعلن بالسوق بالإضافة إلى أنظمة سداد متنوعة تصل إلى 10 سنوات، وسيتم طرح المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر"، لنحو ۳۰۰۰ وحدة ما بين سكنية وإدارية وتجارية بداية من سبتمبر ٢٠٢٥.

وناقش اللقاء عددًا من المقترحات والآراء لوفد الجالية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي من شأنها الترويج للنهضة العمرانية الشاملة التي تحدث على أرض مصر لجذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم الأم، كما استعرض وفد اتحاد شباب المصريين بالخارج عددا من احتياجات المصريين بالخارج، التي تتمثل في توفير تدريب للشباب في مصر على التشييد والبناء لتأهيلهم لسوق العمل بالخارج، فضلا عن زيادة عدد الوحدات التي تستهدف متوسطي الدخل من المصريين بالخارج.

واختتم المهندس شريف الشربيني اللقاء معربًا عن استعداده التام لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج هم سفراء دائمون لمصر بالخارج وخط الدفاع الأول عن الدولة المصرية بالخارج.

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