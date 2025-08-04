مسابقة لشغل وظائف فني وسائق بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين (5) في وظيفة فني تنفيذ رابع و(6) في وظيفة سائق سادس على بوابة الوظائف الحكومية طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 20 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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