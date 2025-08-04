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مسابقة لشغل 75 وظيفة تخصصية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة , فيتو
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أعلن  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين 24 في وظيفة مهندس تنفيذ ومهندس مشروعات ثالث،  و(4) في وظيفة أخصائي حاسبات اَلية ثالث، و(18) في وظيفة محاسب ومفتش مالي جمعيات ثالث، و(10)  في وظيفة مفتش إداري جمعيات ثالث، و(12) في وظيفة محام ثالث، و(7) في وظيفة أخصائي شئون عقارية ثالث، وذلك على بوابة الوظائف الحكومية طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

وأوضح الجهاز أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من  20 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2025 على  موقع بوابة الوظائف الحكومية ، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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