الإثنين 04 أغسطس 2025
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حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

المستشار محمد الشناوي
المستشار محمد الشناوي

أدلى المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (٢٠٢٥ – ٢٠٣٠)، وذلك في أول أيام التصويت للمصريين بالداخل.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على تعزيز المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وتأكيدًا على أهمية ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي الذي كفله الدستور والقانون.

تفقد سير العملية الانتخابية وإشادة بأعضاء النيابة الإدارية

وخلال جولة شملت عددًا من اللجان الفرعية، تفقد فيها سير العملية الانتخابية وأشاد بأعضاء النيابة الإدارية المنتدبين للإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، مثمنًا دورهم في أداء مهام رسالتهم السامية، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم، بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها، ليدلي كل ناخب بصوته وسط مناخ ديمقراطي قائم على الشفافية والنزاهة والحياد.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير. 

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