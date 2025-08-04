الإثنين 04 أغسطس 2025
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حوادث

اليوم، رئيس هيئة النيابة الإدارية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

المستشار محمد الشناوي
المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، فيتو

يتوجه اليوم الإثنين صباحًا، المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ المصري في أول أيام التصويت للمصريين بالداخل.

 

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النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية المستشار محمد الشناوي انتخابات مجلس الشيوخ

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