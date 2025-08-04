اليوم، رئيس هيئة النيابة الإدارية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

يتوجه اليوم الإثنين صباحًا، المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ المصري في أول أيام التصويت للمصريين بالداخل.

مقر اللجنة.. مدرسة 15 مايو الرسمية لغات

مقر اللجنة: مدرسة ١٥ مايو الرسمية لغات - مدينة ١٥ مايو لجنة فرعية رقم: ٥٣٥

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