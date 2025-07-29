الثلاثاء 29 يوليو 2025
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انفوجراف

تورطوا في جلب وتصنيع 750 كيلو مخدرات.. تفاصيل إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات (إنفوجراف)

المذيعة سارة خليفة
المذيعة سارة خليفة

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النيابة العامة محكمة الجنايات المذيعة ساره خليفة

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