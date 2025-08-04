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ثقافة وفنون

الثقافة وسفارة أيرلندا تكرمان الفائزين في النسخة السابعة عشرة من مسابقة "كشاف المترجمين".. غدا

القومي للترجمة، فيتو
القومي للترجمة، فيتو

في إطار احتفال وزارة الثقافة بمرور ٥٠ عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأيرلندا.. قام المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي في منتصف يونيو الماضي بالإعلان عن النسخة السابعة عشرة من مسابقة "كشاف المترجمين" للاحتفاء بدور جمهورية أيرلندا تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته. 

 النسخة السابعة عشرة من “كشاف المترجمين”

طرح المركز مختارات من النصوص التي تعكس الموقف الأيرلندي الشجاع تجاه القضية الفلسطينية، للترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، بعنوان: 
‏"The Irish people say.."
وجاءت قائمة الفائزين كالتالي: 
• أماني جاد الله رشيدي محمد 
• أسماء وليد أحمد قاسم 
• أيمن عاطف يحيى محمد
• شمس أحمد عبد الله أحمد المشد 
• علي أكرم 
• منة صبحي المنسي
• هدى وليد منير طلبة
 

وسيتم الاحتفال بالفائزين غدًا الثلاثاء الموافق ٥ أغسطس في تمام السابعة مساءً بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة بحرم الأوبرا.

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