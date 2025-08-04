الإثنين 04 أغسطس 2025
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أخبار مصر

تداول 14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 805 شاحنة و685 سيارة.

 

وصول 527 سيارة لميناء بورتوفيق

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 400 شاحنة و644 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 405 شاحنة و41 سيارة. 
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس وعمان فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة عمان وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2. وشهد ميناء نويبع تداول 3300 طن بضائع و265 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة، واستقبل ميناء السويس السفينة Sea Weav وعلى متنها 527 سيارة قادمة من جدة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2145 راكب بموانيها.
 

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البحر الأحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات

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