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سياسة

وزير الشئون النيابية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

وزير الشؤون النيابية،
وزير الشؤون النيابية، فيتو

أدلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ماراثون تصويت المصريين داخل البلاد في انتخابات مجلس الشيوخ  والتواصل السياسي، بصوته في لجنة المدرسة الثانوية الفندقية المشتركة بمنطقة الهرم.

ماراثون تصويت المصريين داخل البلاد في انتخابات مجلس الشيوخ 

وانطلق اليوم الإثنين ماراثون تصويت المصريين داخل البلاد في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وحتى التاسعة من مساء اليوم.وتستمر الانتخابات حتى غدًا الثلاثاء، على أن يتم حصر أصوات تصويت المصريين بالخارج مع الداخل، لإعلان النتيجة النهائية يوم 4 سبتمبر المقبل.

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وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات، بطباعة 68 مليون بطاقة اقتراع بالنظامين الفردي والقائمة في الانتخابات، وذلك تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين في الداخل اليوم الاثنين، وغدًا الثلاثاء.وتسلم 10600 مستشار من الذين سيشرفون على العملية الانتخابية من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، الأوراق الانتخابية، وبطاقات الاقتراع من 27 محكمة ابتدائية على مستوى محافظات الجمهورية، تمهيدا للتوجه بها إلى مقار اللجان الانتخابية التى بلغ عددها 8825 لجنة فرعية.

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