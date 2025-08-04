وزير العمل يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالتجمع الخامس (فيديو)

أدلى وزير العمل محمد جبران، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، صباح اليوم الاثنين، باللجنة الانتخابية، بمقر مدرسة فاطمة عنان الإعدادية، بالتجمع الخامس، وذلك في إطار مشاركة وزراء الحكومة في هذا الاستحقاق الدستوري، والتأكيد على أهمية الدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات الدولة والمواطنون في دعم الحياة السياسية والنيابية في مصر.

وقال الوزير جبران في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته:" إن إجراء هذه الانتخابات، التي تنعقد في ظل التحديات الراهنة، تُعد رسالة طمأنة، واستقرار، وتُظهر للعالم أجمع أن مصر تسير في إطار دستوري وقانوني منظم، وأن المشاركة الشعبية، دليل على الوعي والمسؤولية الوطنية،وتجديد الثقة في القيادة السياسية، وفي كافة السياسيات التنموية التي تشهدها مصر، وهي تبني جمهوريتها الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحث الوزير جبران،الشعب المصري العظيم،وفي القلب منه الملايين من العمال، بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومي الاثنين والثلاثاء "4 و5 أغسطس الجاري "، وأشار إلى أن المشاركة حق دستوري، وواجب وطني، وأنه على كل مواطن أن يستفيد من المناخ الديمقراطي، وثقافة" الحوار الاجتماعي "، في كافة المجالات، الذي تتميز به مصر.

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