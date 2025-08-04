الحبس والغرامة، عقوبة التصويت أكثر من مرة في انتخابات مجلس الشيوخ

انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين، على أن تختتم عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة مساء، قبل أن تستأنف أعمالها غدا الثلاثاء كآخر أيام التصويت.

مواجهة محاولات التصويت أكثر من مرة

وقد يلجأ بعض المواطنين إلى الاستفتاء في انتخابات الشيوخ أكثر من مرة، حيث واجه القانون هذه الآلاعيب بالحبس والغرامة.



عقوبات رادعة لمن يشترك فى الانتخابات أكثر من مرة

المادة 66 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، أقرت عقوبات رادعة لمن يشترك فى الانتخابات أكثر من مرة، أو من ينتحل اسم غيره.



حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أبدى رأيه فى انتخاب وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وأبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وأيضا من اشترك فى الانتخاب الواحد أكثر من مرة.



لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق فى هذه الحالة إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة

ولرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق فى هذه الحالة إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

وتجدر الاشارة إلى أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

وتوزع اللجان في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفى القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفى المنوفية 469 لجنة، وفى الغربية 654 لجنة، وفى كفر الشيخ 442 لجنة، وفى الجيزة 492 لجنة، وفى الفيوم 297 لجنة، وفى بني سويف 371 لجنة، وفى المنيا 476 لجنة، وفى أسيوط 371 لجنة، وفى الوادى الجديد 60 لجنة، وفى سوهاج 507 لجنة، وفى قنا 304 لجنة، وفى الأقصر 147 لجنة، وفى أسوان 190 لجنة، وفى البحر الأحمر 67 لجنة، وفى الشرقية 844 لجنة، وفى دمياط 130 لجنة، وفى بورسعيد 50 لجنة، وفى الإسماعيلية 135 لجنة، وفى السويس 41 لجنة، وفى شمال سيناء 45 لجنة، وفى جنوب سيناء 18 لجنة، وفى الإسكندرية 320 لجنة، وفى البحيرة 633 لجنة، وفى مرسى مطروح 127 لجنة.

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