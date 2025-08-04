أزمة رودريجو مع ريال مدريد تتصدر غلاف صحيفة آس الإسبانية

تصدر البرازيلي رودريجو لاعب نادي ريال مدريد، غلاف صحيفة آس الإسبانية في ظل التكهنات المحيطة بمستقبله قبل انطلاق موسم 2025-2026.

وكتبت الصحيفة: رودريجو يُريد البقاء في ريال مدريد

▪️البرازيلي يُراهن على كسب ثقة تشابي

وأكدت أن ريال مدريد لم يتلقَ عروضًا مهمة من أجله.

وتابعت: الفريق بـ 25 لاعبًا في القائمة، يبدأ اليوم فترة التحضيرات.

وأثير جدل واسع حول الدولي البرازيلي بعد تهميشه من جانب المدرب الإسباني تشابي ألونسو في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ليرتبط بالرحيل لأكثر من وجهة.

ويعد توتنهام هوتسبير من بين الأندية التي أفادت تقارير صحفية باهتمامها بضم جناح ريال مدريد، إلى جانب ليفربول، آرسنال وبايرن ميونخ.

من جانبه، نفى سانتي أونا، الصحفي بموقع "فوت ميركاتو"، عبر حسابه بموقع "إكس"، اهتمام سبيرز بضم رودريجو.

وأضاف: "توتنهام استفسر فقط عن اللاعب، لكنه لم يدخل في أي محادثات بشأنه".

رودريجو يبحث عن فريق أكبر من توتنهام

وشدد أونا على عزم رودريجو على الانتقال لناد أكبر من توتنهام، حال تأكد رحيله عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الجارية.

المفاوضات مع ليفربول

وقال موقع «سبورت بايبل» نقلا عن شبكة «ESPN Brazil»، فقد أجرى ليفربول بالفعل اتصالات مع رودريجو ووكلائه قبل تقديم العرض الرسمي الأول.

وأكد الموقع: «هذه المحادثات أدت إلى موافقة رودريجو على الشروط الشخصية مع الريدز».

وأشار: «ورغم أن تعاقد ليفربول مع رودريجو قد لا يستبعد بالضرورة إمكانية التعاقد مع إيزاك، فإنه بالتأكيد سيجعل الأمر أقل احتمالية بالنظر إلى التكاليف المتوقعة لكلا الصفقتين».

وبحسب التقارير فإن ريال مدريد يتوقع الحصول على رسوم تبلغ نحو 70 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم اللاعب، بينما يطالب نيوكاسل بـ150 مليون جنيه إسترليني مقابل مهاجمه النجم

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