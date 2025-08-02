التفاصيل الكاملة لمقتل أسرة على يد عامل في سيوة.. المتهم يعمل بالزراعة لدى المجني عليهم.. السرقة سبب الجريمة.. والأهالي: الضحايا تعاملوا مع القاتل كأبنهم

شهدت واحة سيوة بمحافظة مطروح، جريمة قتل أسرة بأكملها على يد عامل زراعي كان يعمل لديهم، إثر تسلله إلى المنزل ليلًا لسرقته.

تفاصيل واقعة جريمة مقتل أسرة على يد عامل لديهم

وترجع تفاصيل الواقعة، إلى قيام عامل زراعي كان يعمل لدى أحد الأسر الكائنة بقرية المراقي في واحة سيوة بمحافظة مطروح، بالتسلل لمنزل الأسرة بدافع سرقة “ثلاجة”، وأثناء محاولته السرقة تقابل بأصحاب المنزل مما أدى إلى نشوب مشاجرة دفعت العامل لقتل رب المنزل الشيخ “موسى ع” (52 سنة) ذبحًا واستكمل جريمته بقتل باقي الأسرة الزوجة وفتاتين، بينما نجا من الواقعة الابن الأصغر “يحي” الذي تم نقله لمستشفى مطروح العام في حالة خطرة.

وعثر أهالي سيوة على جثامين الأسرة بمنزلهم بقرية المراقي بواحة سيوة في محافظة مطروح، وعلى الفور أبلغ الأهالي قسم شرطة سيوة، الذي انتقلت لمكان الواقعة، وتم التحفظ على جثامين القتلى بمشرحة مستشفى سيوة العام تحت تحفظ النيابة.

تحريات قتل العامل الزراعي لأسرة سيوة

وكشفت التحريات الأولية للواقعة، تسلل العامل الزراعي للمنزل بدافع السرقة، وأثناء محاولته السرقة ارتكب جريمته بقتل رب الأسرة وزوجته وإثنين من بناته ونجا من الواقعة الأبن الصغر بينما تم نقله لمستشفى مطروح العام مصابًا بإصابات خطيرة في الجسم.

وعقب تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سيوة من القبض على القاتل الذي كشفت التحقيقات الأولية اعترافه بارتكابه الواقعة بهدف السرقة، وتم التحفظ على المتهم للعرض على النيابة.

وقررت نيابة مطروح التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى سيوة وانتظار تقرير الطب الشرعي واستكمال التحقيق مع المتهم وطلب تحريات المباحث لكشف ملابسات الحادث.

أهالي سيوة: الضحايا حسنة السيرة.. وتعاملوا مع القاتل كأبنهم

وفي جانب آخر، عبر عدد من أهالي قرية المراقي بواحة سيوة عن حزنهم من الواقعة، حيث أعرب الأهالي أن الأسرة كانت حسنة السيرة الطيبة، حيث أنهم جاءوا للمعيشة في مدينة سيوة منذ سنوات واشتروا أرض زراعية.

وقال عبد الله امبارز، إن القاتل من إحدى محافظات الصعيد، وكان يعمل لدى الأسرة من فترة وجيزة، حيث أنهم كانوا يعاملونه كأحد أبنائهم وكان يتواجد في منزلهم بشكل كبير.

وأضاف أنه كان يعمل معهم في النهار في المزرعة لديهم، وفي الليل يمكث مع الشيخ موسى وذلك بعدما فتحوا له بيتهم، مشيرًا إلى أن الأهالي استيقظوا على الحادثة المفجعة وسط حالة من الحزن.

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