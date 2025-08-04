انتخابات مجلس الشيوخ 2025، الشباب والسيدات في مقدمة المشهد الانتخابي ببورسعيد (صور)

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، احتشد العشرات من أهالي محافظة بورسعيد في الدقائق الأولى من فتح أبواب لجان الاقتراع في التاسعة صباحًا، إيذانا بانطلاق أول أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية مُحكمة.

انتخابات الشيوخ ببورسعيد، فيتو

أعلام مصر ترفرف في انتخابات الشيوخ ببورسعيد

وما بين أعلام ترفرف على أكتاف الشباب، وابتسامات ثقة تعلو وجوه السيدات، بدا أن اليوم الانتخابي في بورسعيد يحمل طابعًا خاصًا، يتصدره الشباب والنساء بجدارة، في مشهد يُعطي رسالة واضحة: المشاركة فعل وطني لا يُؤجل، والإرادة الشعبية لا تعرف عطلة.

فتح باب اللجان الانتخابية ببورسعيد، فيتو

وكان قد تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، استعدادات اللجان الانتخابية ميدانيًا، مؤكدًا أن كافة أجهزة المحافظة في حالة تأهب قصوى لضمان انطلاق العملية الانتخابية بسلاسة، لافتًا إلى أن الحضور المبكر للشباب والسيدات يعكس حالة من الوعي السياسي المتنامي، ويعطي مؤشرًا إيجابيًا على مستوى المشاركة المرتقب.

فتح باب اللجان الانتخابية ببورسعيد، فيتو

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية المرتبطة بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بدأت عملها منذ فجر اليوم، للتنسيق اللحظي مع اللجان الفرعية، ومتابعة كافة المستجدات على مدار الساعة، بما يضمن أعلى درجات الانضباط والشفافية.

وشهد محيط بعض اللجان مشاهد لافتة لمجموعات من الشباب المتطوعين، وهم ينظمون الطوابير، ويساعدون كبار السن وذوي الهمم، إلى جانب توزيعهم منشورات تحفيزية تشجع على المشاركة والتصويت، في أجواء يغلب عليها الوعي والحيوية.

ووفقًا للبيانات الصادرة من اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، فإن اليوم الأول يشهد إشرافًا قضائيًا كاملًا على جميع اللجان، وسط منظومة إلكترونية تسجّل اللحظات الانتخابية بدقة، وتُسهم في تعزيز مصداقية الحدث.

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