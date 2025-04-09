السويدي: قادرون على تكرار التجربة الصينية لكن نحتاج إلى خارطة طريق واضحة

أكد المهندس أحمد السويدي، ، رئيس المجلس الأعمال المصرى الصينى، ان الدولة المصرية نفذت مشروعات كبرى في مجال البنية التحتية وحققت طفرة غير مسبوقة على مستوى المرافق والطرق وغيرها، وأصبحت مؤهلة وجاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مصر سوق كبيرة وواعدة ومليئة بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات

ودعا السويدي خلال كلمته في قمة صوت مصر، المستثمرين للاستثمار في مصر مشيرا إلى أن مصر سوق كبيرة وواعدة ومليئة بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات،مطالبا الحكومة بتسهيل الإجراءات وتقليل المدة الزمنية للحصول على التراخيص بحيث لا تتجاوز الفترة الزمنية لبناء وتشغيل المصانع وبدء الإنتاج مدة شهرين.

وأشار الى المشروعات العملاقة التي تم تدشينها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن ما حققته مصر من إنجازات عملاقة خلال السنوات العشر الماضية لم يتحقق على مدار التاريخ.



وأكد السويدي أن الدولة المصرية قادرة على تكرار تجربة الصين مشيدا بدعم الدولة المصرية للقطاع الخاص.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تمتلك كافة الإمكانات المطلوبة لتكون في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة، مستدركا “لكن نحتاج إلى خارطة طريق واضحة وأهداف محددة للوصول إلى ما نريده”.





ضرورة التركيز على التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية

وأشار إلى أن القطاع الخاص الوطني يشارك بقوة على مدار العشر سنوات الماضية في جميع المشاريع والانجازات والتطورات التي تمت في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تلك الفترة، وتوقع حدوث طفرة في الاقتصاد مع زيادة اهتمام الحكومة بدعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة، لافتًا إلى ضرورة التركيز على التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية.





استراتيجية الدولة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية

وأكد أن استراتيجية الدولة المصرية تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتوطينها والعمل على زيادة الصادرات التي من شأنها توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد موضحا أن السوق المصري يتمتع بطلب حقيقي وإمكانات بشرية، وأن ثروة مصر الرئيسية هي الكوادر البشرية.



وأضاف: ”نحن بحاجة إلى زيادة صادراتنا من 40 مليار دولار حاليًا إلى ما بين 100 إلى 150 مليار دولار لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، وذلك من خلال زيادة الدخول التي تأتي من خلال الأرباح الناتجة عن الصادرات".

جاء ذلك خلال النسخة التاسعة من قمة صوت مصر 2025 أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، الذي أقيم برعاية وحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، والاستثمار والسياحة ومحافظ البحر الأحمر وبقيادة القطاع الخاص، في أحد منتجعات البحر الأحمر وبمشاركة نخبة من المتحدثين من المسؤولين والخبراء وكبار رجال الأعمال المحليين والدوليين.

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