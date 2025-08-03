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محافظات

سوهاج تستعد لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ غدًا الإثنين (صور)

انتخابات مجلس الشيوخ،
انتخابات مجلس الشيوخ، فيتو

تستعد محافظة سوهاج لانطلاق ماراثون الانتخابات مجلس الشيوخ لاستقبال الناخبين يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس الجاري.
 

وتفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، مقر اللجنة العامة للانتخابات بسوهاج، ومدرسة الشهيد طيار الثانوية التي تم تخصيصها كمقر انتخابي، حيث تابع جاهزيتها لاستقبال الناخبين يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس الجاري.

 

كما تفقد الدكتور محمد حلمى سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج عدد من مقرات اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها واكتمال المرافق العامة بها وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم وتسهيل العملية الانتخابية أمام المواطنين.

 

وأشاد سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج بالجهود المبذولة من الوحدات المحلية بتوفير كافة الخدمات والامكانيات قبل وأثناء أيام الانتخابات.

 

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج وحرصا على التأكد من جاهزية مقرات اللجان الانتخابية بجميع مراكز ولمدن والقرى سوهاج.

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