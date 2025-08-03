التعليم العالي: 1755 طالبًا غابوا عن تنسيق المرحلة الأولى معظمهم من الشعبة الأدبية

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الذين لم يتقدموا برغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى بلغ 1755 طالبًا، وهو عدد أقل مقارنة بالأعوام السابقة.

غياب عدد من طلاب الشعبة الأدبية عن تنسيق الجامعات

وأوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أن عدم تقدم هؤلاء الطلاب برغباتهم يعود لعدة أسباب، منها حصول بعضهم على منح في أكثر من جامعة، أو تقدمهم مباشرة لجامعات خاصة أو أهلية أو أفرع لجامعات أجنبية دون التسجيل عبر مكتب التنسيق.

مرحلة تقليل الاغتراب

وأشار إلى أن معظم هؤلاء الطلاب من الشعبة الأدبية، مؤكدًا أن من حقهم التقديم في المرحلة الثانية لاختيار الكليات المتاحة، وفي مرحلة تقليل الاغتراب يمكنهم التحويل إلى كلية غير مناظرة إذا كانت شروط القبول متوفرة.

وأضاف أن مثل هذا الأمر يحدث سنويًا، لافتًا إلى أن الأعداد في السنوات الماضية كانت أكبر من العام الحالي.

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