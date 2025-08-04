ترتيب أولويات حاجزي شقق سكن لكل المصريين 5

قالت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إنه فـي حالـة زيـادة عـدد المتقدميـن الحاجزيـن مـن العمـلاء منخفضـي الدخـل على شقق أصحاب الأولوية سكن لكل المصريين 5 عـن عـدد الوحـدات المتاحـة، أو زيـادة عـدد العمـلاء مـن متوسـطي الدخـل مـن ذوي الهمـم فقـط عـن نسـبة 5% مـن عـدد الوحـدات المتاحـة بالمراكًز والمـدن المعلـن عنهـا، تكـون الأولويـة تخصيص الشقق طبقـا للترتيـب التالـي:



ً أولا: المتزوج ويعول



ً ثانيا: الأرملة/الأرمل ويعول



ً ثالثا: المطلقة /المطلق ويعول



ً رابعا: المتزوج ولا يعول



ً خامسا ً: الأعزب ) شاملا: المطلق ولا يعول - الأرمل ولا يعول - الأرملة ولا تعول - المطلقة ولا تعول ً

وتكـون الأولويـة للأسـرة الأقـل عـددا (فـي حالـة المتزوج/ الأرمل/المطلـق الـذي يعـول)، وفـي حالـة تسـاوي العـدًد تكـون الأولويـة للأكبـر سـنا.



ويتـم تحديـد الأولويـة فـي ضـوء البيانـات والمسـتندات التـي تـم تسـجيلها مـن قبـل المواطنيـن الحاجزيـن بالموقـع الإلكترونـى الرسـمي للصنـدوق حـال فتــرة فتـح بـاب الحجـز والمرفوعـة بمعرفتهم، والتــي تبيـن الحالـة االجتماعية وعـدد أفـراد الأسـرة والإعاقـة.



مـع العلـم أن رقـم الأولويـة المعلـن عنـه الخـاص بـكل مواطـن هـو رقـم غيـــر نهائـي، وقـد يتغيـــر إذا ثبـت عـدم صـــحة أى مــن البيانــات المقدمــة مــن المواطنيــن الحاجزيــن بالموقــع الإلكترونــي الرســمي للصنــدوق، بحيــث يلــزم علـى المواطنيـن خـارج الأولويـة المذكـورة ســحب مُقـدم جديـة الحجـز.



فـي حالـة زيـادة عـدد الحاجزيـن مـن العمـلاء متوسـطي الدخل فقـط غيــر مُتضمنيـن ذوي الإعاقـة عن عـدد الوحدات الســكنية المتاحــة بعــد خصــم الوحــدات الســكنية المُخصصــة لــذوي اإلعاقــة بالمراكز/المُــدن المعلــن عنهــا يتــم عمـل قرعـة إلكترونيـة عشـوائية لترتيـب الحاجزيـن.



تكـون الأولويـة فـي الإعـلان الحالـي بمدينتـي شـطا والغردقـة للعمـلاء السـابق تقدمهـم بالإعـلان الثامـن/ الإعـلان العاشـر/ سـكن3 بمـدن (شـطا -الغردقة-عزبـة البـرج) والمنطبـق عليهـم شـروط الإعـلان السـابق علـى أن يقومـوا بسـحب مبلـغ مقـدم جديـة الحجـز، وذلـك بشـرط انطبـاق شـروط الإعلان الحالـي عليهـم.



يتـم قبـول التماسـات العمـلاء الذيـن قامـوا بسـداد مبلـغ جديـة الحجـز، ولـم يتمكنـوا مـن تسـجيل طلباتهـم علـى البوابـة الإلكترونيـة خـال فتـرة الإعـان، ولـم يقومـوا بسـحب مبلـغ مقـدم جديـة الحجـز، لتسـجيل وفـرز طلباتهـم قبـل انتهـاء فتـرة التظلمـات.

يتــم إخطــار المواطنيــن المرفوضيــن (غيــر منطبــق عليهــم شــروط الإعــلان) بعــد انتهــاء فتــرة التظلمــات بســحب المبالــغ المســددة بالبريــد خــلال 14 يــوما مــن تاريــخ إعالنــه بالرفــض.

يتـم إخطـار المواطنيـن الذيـن لـم تتـح لهـم وحـدات (خـارج الأولويـة) بعـد انتهـاء فتـرة التظلمـات فـي حالـة التقـدم علـى وحـدات سـكنية ولـم يتمكنـوا مـن حجـز وحـدات سـكنية أثنـاء الفتـرة المخصصـة لذلـك، وقامـوا بسـداد مبلـغ مقـدم جديـة الحجـز، يتـم إخطارهـم بسـحب المبالـغ المسـددة بالبريـد خـال 30 يـوما مـن تاريـخ إعالنـه.



يتــم إعطــاء الأولويــة بالإعلانات التاليــة للحاجزيــن بهــذا الإعــلان والمســتردين لمبلــغ جديــة الحجــز فــى المواعيــدً المقــررة نتيجــة عــدم انطبــاق شــروط الفــرز المبدئــي أو كونهــم خــارج األولويــة وفقــا لترتيــب األولويــات المشــار إليهـا بعاليـه، وذلـك شـريطة تقديـم إيصـال يفيـد اسـترداد مقـدم جديـة الحجـز فـى الاعـلان السـابق.

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