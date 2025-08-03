تنفيذ 599 عمارة ضمن مبادرة الإسكان الأخضر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

كشف المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه يجري تنفيذ 599 عمارة سكنية بإجمالي 14,376 وحدة سكنية ضمن مبادرة الإسكان الأخضر، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 11 مليار جنيه، كما يجرى تنفيذ أعمال شبكات المرافق (مياه – صرف صحي – ري – فرمة) بتكلفة إجمالية تصل إلى 473 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم طرح وجارٍ إسناد شبكة التغذية الكهربائية للمشروع، تمهيدًا للانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية، وتسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب والمرافق، طبقًا للجداول الزمنية المعتمدة.

وفي هذا السياق، قام المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز المدينة، يرافقه مسؤولو الإدارات التنفيذية وجهات الإشراف، بجولة ميدانية صباح اليوم لتفقد مواقع تنفيذ المشروع، ومتابعة موقف الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية ضمن مبادرة الإسكان الأخضر، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الهندسية المعتمدة، ورفع أي معوقات أمام تقدم الأعمال.

كما شملت الجولة تفقد أعمال شبكات المرافق والطرق بالمشروع، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٣٣ ٪؜ من إجمالي الأعمال، تم التشديد على ضرورة تكثيف معدلات التنفيذ، ومواكبة أعمال العمارات لضمان الالتزام بخطط تسليم الوحدات في مواعيدها المحددة.

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الجلسة الأولى من النسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج، بعنوان "جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج" والذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان" وافتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عددٍ من الوزراء وممثلي الجاليات المصرية بالخارج.

جاءت الجلسة بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد محمد جبران وزير العمل.

وفي بداية كلمته، تقدم المهندس شريف الشربيني، بالشكر للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية على الدعوة في هذا المؤتمر الهام، معربًا عن سعادته بالتواجد للمرة الثانية في هذا المؤتمر، وكذا حرصه على أن يكون لكل مؤتمر طرح جديد للمصريين بالخارج.

وأضاف وزير الإسكان أن الدولة المصرية شهدت نهضة عمرانية شاملة تم تنفيذها بتوجيهات من القيادة السياسية، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة في هذا الشأن ترتكز على عدة محاور منها: إنشاء مدن جديدة ذكية، والقضاء على العشوائيات، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة، ومشروعات إحياء المناطق التراثية، مؤكدًا أن تلك التنمية العمرانية الشاملة في مصر استطاعت إبراز مجموعة من المنتجات العقارية التي تناسب مختلف شرائح المواطنين بالداخل والخارج وكذا المستثمرين وأصبح لدينا الآن مجموعة متنوعة من المنتجات العقارية سواء وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية أو أراض، ومن بينها تأتي مبادرات الوزارة للمصريين بالخارج.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، في كلمته، أن الوزارة تدعم المصريين بالخارج من خلال برنامج بيت الوطن وهو مبادرة حكومية مصرية تستهدف المصريين المقيمين في الخارج، لتوفير أراض ووحدات سكنية لهم في المدن الجديدة حيث يتيح المشروع للمصريين بالخارج فرصة للاستثمار في بلدهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم، من خلال توفير فرص سكنية لهم ولأبنائهم وأحفادهم.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المرحلة العاشرة من برنامج بيت الوطن والتي تم إطلاقها في يوليو ٢٠٢٤ اشتملت على (۲۹۷۳) قطعة أرض - ۱۳۷۷ وحدة سكنية)، ونظرًا للإقبال من المواطنين على الطرح بعدد ١٤٠٠٢ تحويل، تم في يناير ۲۰۲٥ زيادة عدد قطع الأراضى المطروحة إلى ١٤٩٥٠ قطعة أرض لتلبية احتياج المواطنين المصريين بالخارج.

وفيما يخص طرح مرحلة تكميلية لكل مرحلة من المشروع، أوضح وزير الإسكان أنه نظرا للطلب المتزايد من الحاجزين، طالبت شريحة كبيرة من الحاجزين بطرح مراحل تكميلية لكل مرحلة، وحرصت وزارة الإسكان على دراسة وتوفير أكبر عدد ممكن من الأراضي المتميزة بمختلف المدن الجديدة، مع تقديم تيسيرات في أنظمة الحجز بما يحقق أقصى استفادة للحاجزين ويعزز من الاستفادة من التحويلات الدولارية الواردة للمشروع.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المبادرة الثانية التي تنفذها الوزارة للمصريين بالخارج هي مبادرة "بيتك في مصر" في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الفرص الاستثمارية أمام المصريين المقيمين بالخارج، وتعزيز استفادتهم من التنمية العمرانية التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية، والتي تم إطلاقها خلال مؤتمر المصريين بالخارج، النسخة الماضية، حيث تضمنت المرحلة الأولى من "بيتك في مصر"، أكبر وأقوى تنوع سكنى مميز.

وقال الوزير: شملت المبادرة طرح ٥٠٥٥ وحدة سكنية، من بينها وحدات متاحة للتسليم الفوري ووحدات أخرى سيتم تسليمها تباعًا، لتراعي الوحدات المطروحة مختلف شرائح الدخل والمستويات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم فتح باب حجز الوحدات بالمشروعات المختلفة في الأول من مايو، كذا تم فتح مرحلة استكمالية لحجز الوحدات في ۲۲ يونيو، وجارٍ استكمال الإجراءات وسداد مقدم الحجز.

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