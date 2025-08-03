الأحد 03 أغسطس 2025
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الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد دور المنظمات المدنية في الرقابة على انتخابات مجلس الشيوخ غدا

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، أن لمنظمات المجتمع المدني، المحلية والدولية المعتمدة، دورًا محوريًا في دعم نزاهة وشفافية  انتخابات مجلس الشيوخ 2025، من خلال متابعتها لمختلف مراحل العملية الانتخابية وفقًا للضوابط المعتمدة، وبعد الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن دور هذه المنظمات يقتصر على المتابعة دون تدخل في سير الإجراءات أو التأثير على الناخبين أو المترشحين، مشيرة إلى أن عملها يتم وفق قواعد وضمانات قانونية محددة.

وأكدت الهيئة أنها تلقت طلبات من 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ. 

وينطلق، غدا الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل، وسط استعدادات مكثفة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري. 

 المهام الأساسية لمنظمات المجتمع المدني خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025 

وتتمثل دور منظمات المجتمع المدني في متابعة سير العملية الانتخابية ميدانيًا داخل لجان الاقتراع العامة والفرعية، منذ فتح أبواب التصويت وحتى غلقها، مرورًا بعمليات الفرز، كما تتمثل مهامها في الآتي: 

رصد وتوثيق أية انتهاكات أو مخالفات انتخابية، سواء ما يتعلق بالدعاية أو تنظيم العملية أو سلوك الأطراف المعنية.

إعداد تقارير مهنية وتوصيات بعد انتهاء الانتخابات، تتضمن تقييمًا لمجريات العملية الانتخابية، ومدى الالتزام بالمعايير الديمقراطية.

تقديم هذه التقارير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل رسمي، بهدف دعم جهود التطوير وتحسين الأداء الانتخابي مستقبلًا.

وشددت الهيئة على أن عمل المنظمات يخضع لرقابة دقيقة، وشفافية كاملة، ويجب أن يتم في إطار الحياد والنزاهة دون انحياز لأي طرف، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن في نتائج الانتخابات.

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