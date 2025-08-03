كينيا تفوز على الكونغو 1-0 في مستهل مشوارهما بأمم أفريقيا للمحليين

فاز منتخب كينيا على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بمستهل مشوارهما في النسخة الثامنة من بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين.

جاء هدف كينيا عن طريق أوستين أوديامبو في الدقيقة 45+2.

ويتواجد منتخبا الكونغو الديمقراطية وكينيا في المجموعة الأولى في أمم أفريقيا للمحليين 2025 التي تضم منتخبات: المغرب، أنجولا، زامبيا،.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، في دول كينيا وأوغندا وتنزانيا، بمشاركة 19 منتخبًا مقسمين على 4 مجموعات، أول 3 مجموعات تتواجد بها 5 منتخبات، والمجموعة الرابعة بها 4 منتخبات.

وانطلقت البطولة أمس السبت، بمباراة تنزانيا وبوركينا فاسو، وشهدت فوز الأول 2-0، وتستمر حتى يوم 30 أغسطس الحالي.

المنتخبات المشاركة في كأس أفريقيا للمحليين

ويشارك في في كأس أفريقيا للمحليين “شان 2024” المقامة خلال أغسطس 2025 19 منتخب.

ويتواجد أربعة من المنتخبات العربية، وهي: المغرب في المجموعة الأولى، وموريتانيا في المجموعة الثانية، والجزائر في المجموعة الثالثة، والسودان في المجموعة الرابعة.

مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين

المجموعة الأولي: المغرب، أنجولا، زامبيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية

المجموعة الثانية: موريتانيا، مدغشقر، بوركينا فاسو، تنزانيا، إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: الجزائر، جنوب إفريقيا ، أوغندا، غينيا ، النيجر .

المجموعة الرابعة: السنغال، السودان، نيجيريا، غينيا الاستوائية.

نظام بطولة أمم أفريقيا للمحليين

وتقام مباريات بطولة أمم أفريقيا للمحليين بمرحلة المجموعات، حيث يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، ويتأهل منتخبان فقط من المجموعات الأربعة إلى دور ربع النهائي، ثم تستكمل البطولة بنظام الأدوار الإقصائية من دور الـ 8 حتى المباراة النهائية.



جدول مواعيد مباريات ‎بطولة أمم أفريقيا للمحليين

دور المجموعات: 2 – 19 أغسطس 2025

ربع النهائي: 22 – 23 أغسطس 2025

نصف النهائي: 26 أغسطس 2025

مباراة المركز الثالث: 29 أغسطس 2025

النهائي: 30 أغسطس 2025.

وتعتبر هذه النسخة هي الثامنة من البطولة التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، كل عامين، هي الأولى في تاريخ البطولة التي تُنظم بشكل مشترك بين ثلاث بلدان، في خطوة تُعد تحضيرًا مهمًا لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2027.

وقبل النسخة الثامنة، يتساوى المغرب والكونغو الديمقراطية في أكثر المنتخبات تتويجا بأمم أفريقيا للمحليين التي انطلقت عام 2009 في نسختها الأولى.

ونجحت ثلاث منتخبات عربية في التتويج بالبطولة، وهم المغرب بواقع لقبين ولقب واحد لكلا من ليبيا وتونس.

وجاء السجل التاريخي للبطولة كالتالي:

السجل التاريخي لأبطال كأس الأمم الأفريقية للمحليين قبل النسخة الثامنة

الكونغو الديمقراطية مرتان (2009، 2016)

المغرب مرتان (2018، 2020)

ليبيا مرة واحدة (2014)

السنغال مرة واحدة (2022)

تونس مرة واحدة (2011)

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