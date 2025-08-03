قبل انطلاقها، المشرف على التنسيق يوجه نصائح لطلاب المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2025.. وجه الدكتور جودة غانم، المشرف العام على مكتب التنسيق، عددا من النصائح الهامة للطلاب قبل انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.

وقال غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، على هامش مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، إن أهم نصيحة هي التركيز جيدا في كتابة الرغبات نظرا لان الكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية كثيرة جدا، بالإضافة إلى الإسراع في تسجيل الرغبات.

وكشف غانم أن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات بها عدد كبير جدا من الطلاب يصل عددهم إلى 246 ألف طالب، مشيرا إلى أن موقع التنسيق يستوعب هذه الأعداد ويعمل لمدة 24 ساعة متواصل.

وطالب غانم الطلاب بالتأني كثيرا في كتابة الرغبات، حتى لا يضطروا لتعديلها أكثر من مرة، لافتا إلى أن آخر تعديل يقوم به الطالب على الموقع هو ما يتم التنسيق له على أساسه.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2025

وأعلن وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، اليوم الأحد، الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات2025 رسميًا، وجاء كالتالي:

النظام الحديث:

الشعبة العلمية 68.75%

الشعبة الأدبية 64.06%

النظام القديم:

الشعبة العلمية 68.29%

الشعبة الأدبية 58.53%

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.