الهلال الأحمر المصري يواصل نشر قوافل زاد العز محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية (صور )

يواصل الهلال الأحمر المصري دعمه لقطاع غزة، وقام بتنسيق عملية إطلاق مركز الإيراد الأوروبي قوافل إضافية في إطار مبادرة "زاد العز - من مصر إلى غزة" التي بدأت يوم الأحد 27 يوليو، متجهة نحو جنوب غزة عبر معبر كريم شالوم.

نقلت هذه القوافل أكثر من 5000 طن من المساعدات الإنسانية الحيوية، بما في ذلك الإمدادات الغذائية الشاملة، والدقيق، والخبز الطازج، وصيغة الرضع، والمعدات الطبية، والأدوية الأساسية، ومواد النظافة الشخصية. هذه المبادرة جزء من التزام مصر المستمر بمعالجة الاحتياجات الغذائية والصحية الملحة للسكان المدنيين في غزة.

في جهد موازي، يقوم متطوعو ERC بإنتاج الخبز الطازج يوميًا في المخبز الآلي للمنظمة، الواقع ضمن مركز الإمدادات الغذائية -المعروف باسم المطبخ الإنساني- في الشيخ زويد، شمال سيناء. وتشكل هذه العملية جزءًا من مبادرة "وجبة دافئة من مصر إلى غزة"، والتي تهدف إلى توفير التغذية الفورية وسط انعدام الأمن الغذائي الشديد في جميع أنحاء القطاع.

منذ اندلاع الأزمة، حافظ الهلال الأحمر المصري على وجود دائم على الحدود بوصفه الهيئة الوطنية المخصصة لتنسيق وتوجيه المساعدات الإنسانية لغزة.

ظل معبر رفح الحدودي من الجانب المصري يعمل طوال الأزمة. تواصل ERC العمل على مدار الساعة عبر محاورها اللوجستية، مما يسهل دخول ما يقرب من 35000 شاحنة مساعدات تحمل ما يقرب من 500000 طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثة - تم تعبئتها من خلال جهود أكثر من 35000 متطوع مخصص.

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