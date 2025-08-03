الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد ضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ غدا

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل ، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة، المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية، بمجموعة من القواعد والضوابط المهنية عند تغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بما يضمن الحياد والموضوعية ويحفظ نزاهة الاستحقاق الانتخابي.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل

وينطلق، غدا الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل، وسط استعدادات مكثفة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تغطية الانتخابات يجب أن تقتصر على عرض البرامج الانتخابية للمترشحين، أو مناقشة القضايا المرتبطة بالعملية الانتخابية، بطريقة موضوعية ومحايدة، وذلك في إطار الأصول المهنية المتعارف عليها.

أبرز الضوابط التي تحكم التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

1. الفصل التام بين الخبر والرأي، وعدم الخلط بين التغطية الإخبارية والإعلانات.

2. مراعاة الدقة وتوثيق المعلومات، مع عدم تجهيل مصادرها، واستخدام عناوين معبرة عن محتوى التغطية بدقة ووضوح.

3. الامتناع عن نشر صور أو مواد لا تمت بصلة مباشرة لموضوع التغطية، أو استخدام تعميمات أو اقتباسات مجتزأة من سياقها.

4. عدم سؤال الناخبين عن اختياراتهم سواء أثناء التصويت أو بعده، أو إجراء استطلاعات للرأي داخل مقار اللجان أو في محيطها.

5. الإفصاح عن الهوية الفكرية أو السياسية لضيوف البرامج أو المعلقين المشاركين في التغطية، خاصة إذا كانت لهم توجهات معلنة تجاه مترشح بعينه.

6. ضمان حق الرد والتعليق لكل طرف يتعرض للمدح أو الهجوم خلال التغطية الإعلامية.

7. منع نشر أي إعلانات مجانية أو مدفوعة لصالح مترشح أو مؤيد/معارض لموضوع الاستفتاء بعد انتهاء المهلة القانونية للدعاية.

8. حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية، لدعم أو معارضة مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.

وأكدت الهيئة أن الحصول على التصاريح الإعلامية المسبقة من الهيئة شرط أساسي لأي جهة إعلامية ترغب في تغطية الانتخابات، وأنها ستتابع مدى الالتزام بالضوابط، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي قد تُخل بنزاهة التغطية أو تخلط بين العمل المهني والدعاية الانتخابية غير المشروعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.